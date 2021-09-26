شركة إتش بي تطلق حاسوبا جديدا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة "إتش بي" عن إطلاق الحاسوب Envy 34 الجديد من فئة الكل في واحد بسعر يبلغ 1999 دولارا أمريكيا.



وأوضحت الشركة الأمريكية أن جهازها الجديد قد يكون الأقوى في هذه الفئة؛ نظرا لأنه يأتي مزودا بمعالج إنتل Core i9 وبطاقة الرسوميات نفيديا GeForce RTX 3080 وشاشة قياس 34 بوصة وبدقة الوضوح 5K.

وأكدت إتش بي أن جهازها Envy 34 الجديد يبدو كشاشة أنيقة من الخارج، ولكنه يضم العديد من التجهيزات التقنية المتطورة؛ حيث اعتمدت الشركة الأمريكية على لوحة IPS قياس 34 بوصة وبدقة الوضوح 5120 x 2160 بيكسل وبنسبة باعية 21:9 مع تغطية نطاق الألوان DCI-P3 بنسبة 98%.

وتعد كاميرا الويب من التجهيزات التقنية المهمة بجهاز إتش بي الجديد؛ حيث تم تثبيت كاميرا الويب مغناطيسيا بجسم الجهاز وليست مدمجة به، بحيث يمكن للمستخدم تحديد موضع الكاميرا بحرية.

وتوفر كاميرا الويب الجديدة صورة بجودة رائعة بفضل تجهيزها بمستشعر 16 ميجابيكسل مع دعم تقنية تجميع وحدات البيكسل Pixel Binning، بالإضافة إلى توافر لوحة شحن لاسلكي بقدرة 15 وات في قاعدة الجهاز لشحن الهواتف الذكية بمجرد وضعها على اللوحة.

ويتمتع جهاز إتش بي الجديد بأداء فائق من خلال تجهيزه بمعالج إنتل Core i9 مع بطاقة الرسوميات نفيديا Nvidia GeForce RTX 3080، ويعتبر جهاز إتش بي Envy 34 أول جهاز من فئة الكل في واحد يتم تجهيزه ببطاقة الرسوميات RTX 3080.

ويشتمل جهاز إتش بي على 4 فتحات لذاكرة الوصول العشوائي RAM وفتحتين للذاكرة الداخلية M.2 لتركيب أقراص الحالة الساكنة SSD، بالإضافة إلى توافر اثنين من منافذ Thunderbolt 4 واثنين من منافذ USB-A ومنفذ USB-C ومنفذ HDMI ومنفذ لسماعة الرأس.