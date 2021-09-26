التعليم السعودية تلغي شرطا للدخول من بوابات المدارس

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الوزارة إن هذا التعديل جاء بناء على إدخال تحديث في الدليل الإرشادي الوقائي لعودة المدارس، بحسب صحيفة "عكاظ".

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وذكرت الوزارة أن الدليل يتضمن عدم استخدام حواجز الطاولات، بالإضافة إلى تعديل اشتراطات التباعد في "الباصات"؛ حيث تم إلغاء شرط أن يلزم ترك مقعد خلف أو أمام الطالب.

والهدف من الدليل هو ضمان العودة الآمنة إلى قطاع التعليم وتوفير البيئة الصحية للطلاب والعاملين.

ويهدف الدليل كذلك لاكتشاف الإصابات في وقت مبكر للحد من تفشي فيروس كورونا في المدارس، وحماية الطلبة وكافة فئات المجتمع المدرسي.

ويذكر أن الدليل يستهدف الكوادر التعليمية والإدارية والعاملين في المدارس والعاملين الصحيين وأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية.

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