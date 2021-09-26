مقتل 5 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين والقدس المحتلة 

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة سما، صباح اليوم الأحد، عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن قتل الفلسطينيين الخمسة يأتي كجزء من عملية اعتقالات واسعة النطاق ضد نشطاء حركة حماس في الضفة، في وقت يستعد الجيش لإمكانية إطلاق صواريخ من قطاع غزة على خلفية سقوط القتلى في الضفة.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية بأن قوات خاصة من الجيش قامت بتصفية 5 فلسطينيين، على الأقل، فجر اليوم الأحد، في عملية تبادل لإطلاق النار في عدة نقاط في الضفة الغربية، خاصة في مدينة جنين، فضلا عن مدينة القدس المحتلة.

وحاصرت قوات الجيش الإسرائيلي منطقة عين عجب في بلدة بيت عنان، قضاء القدس، وقام جنود الإسرائيليون بتفجير كوخ صغير متواجد بالأراضي الزراعية شرقي بلدة بيت عنان، يبدو أن القتلى الفلسطينيين كانوا بداخله، حيث سمع دوي انفجار ضخم في محيط البلدة، وسط تعزيزات عسكرية إسرائيلية شمال غرب مدينة القدس.

ونقلت وكالة سما عن شهود عيان، أن الانفجارات التي سمع صوتها، فجر اليوم، هي عبارة عن تفجير لكوخ الصغير يعتقد أن بداخله فلسطينيين، في وقت زعمت الصحيفة العبرية أنهم سقطوا نتيجة لتبادل إطلاق النار.

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