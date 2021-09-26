بينيت يلتقي مع وزيرين من الإمارات والبحرين اليوم

دبي - محمود عبدالرازق - وأفاد الموقع الإلكتروني i24news، صباح اليوم الأحد، بأن بينيت سافر إلى نيويورك لإلقاء خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، غدا الإثنين، وبأنه سيعقد اجتماعات مع قيادات من دول الخليج، للمرة الأولى، منذ توليه منصبه في شهر حزيران/يونيو الماضي.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية كان، صباح اليوم الأحد، أن بينيت بعد إلقاء كلمته أمام الجمعية العامة، صباح يوم الاثنين، سيلتقي بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والسفيرة الأمريكية لدى المنظمة، فضلا عن كلمة أخرى أمام المنظمات اليهودية الأمريكية.

ويشار إلى أن وسائل إعلام عبرية توقعت، مساء أمس السبت، عقد لقاءات ثنائية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ووزراء من الدول العربية الموقعة على اتفاقات التطبيع الأخيرة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية كان، أنه من المتوقع أن يلتقي بينيت خلال زيارته لنيويورك على هامش حضور فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بوزراء من الدول التي وقعت على "الاتفاقيات الإبراهيمية"، أو اتفاق التطبيع مع إسرائيل.

ويشار إلى أن الإمارات والبحرين قد وقعتا اتفاقي سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول 2020، وبعدهما وقعت السودان في الثالث والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه، ثم المغرب في العاشر من ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته.

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