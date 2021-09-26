شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلام الأمني العراقي: انطلاق عملية أمنية لملاحقة العناصر الإرهابية في ديالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، إنطلاق عملية أمنية لملاحقة العناصر الإرهابية في محافظة ديالي شرقي البلاد.

وذكرت الخلية - في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الأحد - أن "قيادة عمليات ديالي شرعت في تنفيذ عملية نوعية من خلال قطعات الفرقة الأولى بالجيش العراقي لمداهمة وتفتيش حاوي العظيم، والقرى المجاورة لها".

وأضافت أن العملية تهدف إلى تطهير منابع الإرهاب وتدمير الأوكار، وإلقاء القبض على المطلوبين أمنيا.