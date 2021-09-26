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مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الإبراهيمي في الخليل

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القاهرة - سامية سيد - اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين، صباح اليوم الأحد، المسجد الإبراهيمي الشريف في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية، إن مئات المستوطنين اقتحموا المسجد منذ ساعات الفجر الأولى، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته.

وأدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية في وقت سابق من الشهر ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الإبراهيمي من إغلاقات متواصلة ومنع لرفع الأذان، وطرد الموظفين من المسجد، مؤكدة أن هذا اعتداء صارخ وتعد خطير على المسجد الإبراهيمي الشريف وسعي للسيطرة الكاملة عليه.. داعية المنظمات الدولية لإيقاف الاحتلال عن انتهاك حرمات المسجد، الذي يعتبر وقفًا إسلاميًا خالصًا ولا يحق لغير المسلمين الصلاة فيه.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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