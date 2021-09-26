شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تجريم امتهان التسول.. ماذا عن ترحيل زوجة المواطن وزوج المواطنة؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

اعتبر نظام التسول الجديد استجداء المال عبر منصات التواصل الاجتماعي تسولا، في حين وصف النظام ممتهن التسول بأنه كل من قبض عليه للمرة الثانية أو أكثر.

ووصف نظام التسول الجديد التسول بأنه من يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته نقدا أو عينا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الأماكن العامة أو المحلات الخاصة أو في وسائل التقنية والتواصل الحديثة أو بأي وسيلة كانت.

وبحسب ما ذكرته «عكاظ» عن المحامية خلود الأحمدي، فإن نظام التسول الجديد نص على إبعاد غير السعوديين عدا زوجة السعودي أو زوج السعودية وأولادها.

وأضافت أن نظام التسول لم يقتصر على الاستجداء التقليدي كما كان سابقا، منوهة أن المادة الثانية من نظام التسول تحظر جميع صور التسول وأشكاله ونص على معاقبة كل من امتهن التسول أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على امتهان التسول بالسجن مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال أو بهما معا.

كما تشدد العقوبة إلى الضعف إذا ارتبط امتهان التسول بجماعة منظمة، بحيث تصبح العقوبة الحبس عاما أو الغرامة 100 ألف أو بهما معا مع إبعاد غير السعوديين عدا زوجة السعودي أو زوج السعودية وأولادها.