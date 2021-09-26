مواصفات وسعر برابوس 900 Rocket Edition أسرع سيارة SUV في العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة برابوس أيقونتها 900 Rocket Edition الجديدة، التي تعد أسرع سيارة SUV في العالم؛ حيث تبلغ سرعتها القصوى 330 كلم/س.



وأوضحت شركة التعديل الألمانية برابوس أن السيارة الجديدة، التي تقوم على أساس مرسيدس GLE Coupé، تتسارع من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 3.2 ثانية فقط، وذلك اعتمادا على سواعد محرك سعة 4.5 لتر وبقوة 662 كيلوواتا/900 حصان، مع عزم دوران أقصى يبلغ 1250 نيوتن متر.

وأشارت برابوس إلى أن معدل استهلاك السيارة الجديدة من الوقود يبلغ 11.5 لتر/100 كلم.

وعلى الجانب الشكلي، قامت برابوس بكسوة أيقونتها المعدلة بثوب من الكربون مع جنوط قياس 24 بوصة.

بينما تكتسي المقصورة الداخلية بالجلد.

سعر 900 Rocket Edition

وأعلنت برابوس أن سعر أيقونتها 900 Rocket Edition المعدلة يبدأ من 453 ألف و489 يورو.