شركة أمازون تطلق الجيل الجديد من قارئ الكتب الإلكترونية Kindle

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة أمازون عن إطلاق الجيل الجديد من قارئ الكتب الإلكترونية Kindle الشهير.



وأوضحت أمازون الأمريكية أن الجهاز الجديد يأتي في ثلاثة موديلات: Kindle Paperwhite وKindle Paperwhite Signature Edition ولأول مرة للأطفال Kindle Paperwhite Kids.

ويأتي الجيل الجديد من جهاز Kindle Paperwhite بشاشة أكبر من موديل الجيل العاشر مع مصباح أمامي ودرجة حرارة ألوان يمكن ضبطها وفترة تشغيل للبطارية تصل إلى 10 أسابيع.

ويمتاز قارئ الكتب الإلكترونية Kindle Paperwhite Signature Edition بمستشعر ضوء لمواءمة الإضاءة تلقائيا حسب ظروف الإضاءة المحيطة.

كما أنه أول جهاز Kindle يدعم وظيفة الشحن اللاسلكي.

وتروج شركة أمازون لجهاز Kindle Paperwhite من خلال تجهيزه بشاشة قياس 6.8 بوصة بحواف نحيفة 10.2 ملم وتصميم نحيف للغاية.

وتعمل الشاشة بدقة وضوح 300 بيكسل في البوصة المربعة وتمنع تأثير الانعكاسات.

وتظهر النصوص على الشاشة بشكل واضح للغاية وتتيح القراءة مثل الورق المطبوع.

ويأتي جهاز أمازون الجديد بشاشة أكثر سطوعا بنسبة 10% مع إمكانية ضبط درجة حرارة الألوان وكذلك الوضع المعتم الأبيض على الأسود.

وأكدت الشركة الأمريكية أن جهاز Kindle Paperwhite الجديد يمتاز بفئة الحماية IPx8، وبالتالي يمكنه تحمل حوادث السقوط في المياه، ويزخر بمساحة ذاكرة 8 جيجابايت.

وتصل المساحة التخزينية في الموديل Kindle Paperwhite Signature Edition إلى 32 جيجابايت لاستيعاب آلاف الكتب والعديد من الكتب المسموعة والمجلات، ويتم إعادة شحن البطارية عن طريق منفذ USB-C في غضون ساعتين ونصف.

وأعلنت شركة أمازون عن طرح أول قارئ إلكترونية للأطفال Kindle Paperwhite Kids، والذي تم تطويره لعشاق القراءة من الصغار، ويأتي مزودا بحافظة مناسبة.