غانتس: السنوار شخص غير متوقع

دبي - محمود عبدالرازق - وأجرت القناة العبرية الـ13 حوارا مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، مساء أمس السبت، بعث من خلاله برسالة تهديد لحركة "حماس"، بدعوى أن السنوار يعكر صفو السلوك والنظام في قطاع غزة، رغم اعترافه بأنه لم يطلق الصواريخ منذ عملية "حارس الأسوار/سيف القدس" الأخيرة على القطاع.

وأكد الوزير الإسرائيلي أن بلاده ليست مستعدة لقبول أي خرق أمني من قطاع غزة، مشيرا إلى أن من أطلق الصواريخ والقذائف خلال الفترة الأخيرة كانوا "متمردين"، وقامت بلاده بالرد بقسوة على كل حدث، لافتا إلى أن الجيش الإسرائيلي لن يتهاون في ملف البالونات ولا الصواريخ المنطلقة من القطاع على منطقة غلاف غزة الإسرائيلية.

وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، على أن الحرب الإسرائيلية الأخيرة المعروفة إسرائيليا باسم "حارس الأسوار"، وفلسطينيا باسم "سيف القدس"، والتي استمرت 8 أيام في شهر يونيو/حزيران الماضي، حققت أهدافها، والفلسطينيون يعرفون أن بلاده أقوى، على حد زعمه.

وفي حوار القناة العبرية نفسها، ذكر غانتس أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) تسلق شجرة سيصعب عليه النزول منها، تعليقا على خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي منح خلاله إسرائيل مهلة لمدة عام واحد فقط، للانسحاب من الأراضي الفلسطينية على حدود 1967.

وأكد الوزير الإسرائيلي أن استمرار الرئيس أبو مازن في الدعوة إلى حل سياسي لهو أمر جيد، لكنه أصدر إنذارا وتسلق شجرة سيصعب النزول منها، وبأن الطريقة الوحيدة للتعاطي مع الأمر الواقع في البلاد، هي تطوير الأمن وتعزيز الاقتصاد وتقوية حكم السلطة الفلسطينية.

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