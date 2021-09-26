مسؤول أردني يكشف حقيقة المياه السوداء بالبحر الميت... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - ونقل موقع "عمون" عن العدوان أنه من المستحيل أن تكون المياه السوداء في منطقة البحر الميت نفطا.

وبين العدوان أنه بعد الكشف الحسي على الموقع أن ما ظهر في مقطع فيديو متداول هي مياه سوداء لها رائحة كريهة.

وأوضح أن موقع تسرب المياه السوداء باتجاه البحر الميت يقع على مسافة 500 متر من موقع البركة الحمراء.

ولفت العدوان إلى وجود مياه عذبة بالمنطقة، مدللا على ذلك باخضرار الأشجار بالقرب من الموقع.

وأوضح أن سبب اللون الأسود الذي اكتسبته المياه هو أن المياه العذبة اختلطت بطين البحر الميت الأسود، قبل أن تتسرب بين الصخور لتصب في البحر الميت.

وذكر العدوان أن النفط في حال كان موجودا فإنه يكون على أعماق كبيرة ولا يظهر على سطح الأرض.