شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. رياح نشطة فى السعودية وصحو فى الإمارت وحار فى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تباينت درجات الحرارة فى منطقة الخليج ، حيث تنشط الرياح فى السعودية ، بينما يكون الطقس صحو فى الامارات، وحار فى الكويت.

السعودية:

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية ان تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض. كما يستمر تأثير الرياح النشطة على الأجزاء الساحلية من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة. في حين لا تزال الفرصة مهيأ لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة الكرمة. الامارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية الإماراتى أن يكون الطقس اليوم الأحد صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً، فيما تميل درجات الحرارة للانخفاض، ورطبا ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح ستكون شمالية غربية / 15 – 30 تصل إلى 45 كم/س.

والموج في الخليج العربي متوسط إلى مضطرب الموج .. ويحدث المد الأول عند 15:37 والمد الثاني عند 04:26 والجزر الأول عند الساعة 09:14 والجزر الثاني عند الساعة 22:21 .

والموج في بحر عمان خفيف .. ويحدث المد الأول عند 11:42 والمد الثاني عند 01:37 والجزر الأول عند الساعة 18:33 والجزر الثاني عند الساعة 06:52 .

الكويت:

ويكون الطقس فى الكويت اليوم الأحد، حار والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 25 - 60 كم/ساعة مثيرة للغبار .

وفى المساء يكون مائل للحرارة إلى معتدل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على المناطق الساحلية 12 - 40 كم/ساعة .