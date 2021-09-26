شكرا لقرائتكم خبر عن احذروا طرق متعددة للغش في المركبات وقطع غيارها بسوق السيارات (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف تقرير تلفزيوني، عن بعض طرق الغش التي تشهدها أسواق السيارات المُستعملة في المملكة.

وأوضح التقرير الذي عرضته قناة “الإخبارية”، أن أشهر طرق الغش تتضمن التلاعب بعداد السيارة بحيث تمر على الفحص دون اكتشاف الأمر، وكذلك إعادة بيع السيارات التالفة بعد إصلاحها على أنها جديدة.

وأشار التقرير إلى أن عمليات الغش تصل أيضاً لقطع غيار السيارات، موضحاً أن المشكلات التي تواجه أسواق بيع السيارات المُستعملة تشمل الغش وقلة الخبرات وتأرجح الأسعار، وعدم وجود جهة رسمية لمتابعتها.

وأكد أن تلك الأمور تتسبب في وقوع الكثير من الزبائن فريسة لحالات النصب والغش التجاري؛ لافتقارهم للخبرة الكافية في تقييم السيارات واكتشاف عيوبها.