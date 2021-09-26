«وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ» تلاوة للشيخ «ياسر الدوسري» من الحرم المكي (فيديو)

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جدة - http://twasul.info/wp-content/uploads/2021/09/وَنَضَعُ-الْمَوَازِينَ-الْقِسْطَ-لِيَوْمِ-الْقِيَامَةِ-صلاة-الفجر-اليوم-١٩-صفر-١٤٤٣هـ-من-الحرم-المكي-الشيخ-د-ياسر_الدوسري️.mp4

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