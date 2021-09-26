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البحرين تدين التفجير الإرهابى بالقرب من نقطة تفتيش أمنية بالصومال

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القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين التفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من نقطة تفتيش أمنية في العاصمة الصومالية مقديشو، والذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، معربة عن خالص التعازي والمواساة لأسر وذوي الضحايا وللحكومة والشعب الصومالي الشقيق.

 

وأكدت الخارجية البحرينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية السبت- تضامن المملكة مع الصومال في التصدي للتنظيمات الإرهابية الخطيرة، مشددة على موقفها الرافض لشتى أشكال التطرف والإرهاب، والداعي إلى أهمية تكثيف الجهود الرامية لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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