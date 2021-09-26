عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سعر ومواصفات Samsung Galaxy A73 في مصر.. مميزات وعيوب الهاتف

الأحد 26 سبتمبر 2021

الخليج 365

نجحت شركة سامسونج من خلال هاتفها Samsung Galaxy A73 في تقديم صورة نموذجية لهاتف الفئة المتوسطة، من خلال إحداث التوازن بين السعر والقدرات.



مواصفات Samsung Galaxy A73 في مصر

يأتي هاتف سامسونج جالاكسي A73 في مصر بالعديد من المواصفات، فهو يعمل بمعالج من النوع (Snapdragon 855)، ويتميز بكاميرا خلفية رباعية (64 - 8 - 2 - 2) ميجابيكسل، بينما الكاميرا الأمامية 32 ميجابيكسل.

ويعمل هاتف سامسونج Samsung Galaxy A73 بنظام التشغيل أندرويد 12، وتبلغ مساحة الشاشة 6.7 بوصة، بدقة FHD+ مع ثقب صغير.

أما فيما يتعلق بالبطارية، فهاتف سامسونج جالكسي A73 يعمل ببطارية سعتها 5 آلاف مللي أمبير.

ووفقا لموقع "gsmarena" قدمت سامسونج هاتفها Samsung Galaxy A73، بذاكرة داخلية 128 و256 جيجابايت مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا رام.

عيوب Samsung Galaxy A73 في مصر

رغم أن هاتف سامسونج جالاكسي A73، يعد من الهواتف عالية القدرات إلا أنه لم يخل من بعض العيوب، أبرزها كونه لا يدعم الشحن اللاسلكي.

ومن أبرز عيوب هاتف Samsung Galaxy A73، أنه أقل من هواتف نفس الفئة في دعم الشحن السريع، حيث أنه يقتصر فقط على 30 واط.

وتمثل سماعات الأذن مشكلة كبيرة بالنسبة للهاتف، فهو لا يحتوي على سماعات، كما أن هاتف سامسونج جالاكسي A73 لا يدعم منفذ خاص بالسماعات.

مميزات Samsung Galaxy A73 في مصر

رغم وجود بعض العيوب في هاتف سامسونج جالاكسي A73، إلا أنه لديه قائمة طويلة من المميزات، أبرزها أنه من أفضل الهواتف التي قدمتها سامسونج في الشكل والتصميم.

ومن بين أبرز مميزات هاتف Samsung Galaxy A73 وجود بطارية كبيرة الحجم سعتها 5 آلاف مللي أمبير، علاوة على كون الهاتف يدعم الجيل الخامس.

كما أن سامسونج قدمت الهاتف سامسونج جالاكسي A73، بميزة مقاومة الغبار والماء، وسماعات خارجية من النوع "استريو".

حظيت كاميرا الهاتف Samsung Galaxy A73، بقدرات عالية، فهي تدعم خاصية (4K)، والثبات الإلكتروني، كما أنها تتميز بدقتها العالية.

وفيما يخص شاشة هاتف سامسونج جالاكسي A73، فهي تتميز بقدرة عالية من حيث الجودة والألوان ومعدل التحديث، كونها من النوع (سوبر أموليد).

سعر هاتف Samsung Galaxy A73 في مصر

يتوفر في مصر إصدار وحيد من هاتف سامسونج جالاكسي A73، وهو 128 جيجابايت مع 8جيجا رام، بسعر 8 آلاف جنيه مصري.