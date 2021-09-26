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المغرب: 21.9 مليون شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد بلغ 21873313 شخصا حتى السبت.

 

وأفاد بيان للصحة المغربية بأن 42584 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية. 

 

كما أوضح البيان أن 57365 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي متلقي الجرعة الثانية من اللقاح 18357489 شخصا.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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