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هواوي نوفا 9 برو.. سعر ومواصفات "وحش" الفئة المتوسطة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هواوي نوفا 9 برو.. سعر ومواصفات وحش الفئة المتوسطة

الأحد 26 سبتمبر 2021

الخليج 365

حافظت شركة هواوي الصينية على تواجدها في سوق هواتف الفئة المتوسطة بأيقونتها هواوي نوفا 9 برو، والذي يتميز بشاشة كبيرة الحجم.

 

مواصفات هواوي نوفا 9 برو

 

يأتي هاتف هواوي Huawei Nova 9 Pro، بالعديد من المواصفات التي تجعله من أفضل هواتف الفئة المتوسطة، يأتي في مقدمتها شاشة بمعدل 120 هرتز، تبلغ مساحتها 6.72 بوصة من النوع (OLED)، بدقة (1236x2676) بيكسل (+FHD)

 

ووفقا لموقع "gsmarena"، يأتي الهاتف هواوي نوفا 9 برو، بذاكرة داخلية 128 و256 جيجابايت، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجابايت.

 

ويتميز الهاتف Huawei Nova 9 Pro، ببطارية سعتها 4 آلاف مللي أمبير، ومعالج من النوع (Snapdragon 778G 4G).

 

أما الكاميرا الخلفية لهاتف هواوي نوفا 9 برو، فهي رباعية (50 - 8 - 2 - 2) ميجابيكسل، والكامير الأمامية مزدوجة (32 - 32) ميجابيكسل.

 

واقتنص هاتف هواوي لقب "وحش" الفئة المتوسطة من قبل الخبراء، نظرا لما يتميز به من قدرات عالية وسط هذه الفئة.

 

وتقدم هواوي هاتفها Huawei Nova 9 Pro بأربعة ألوان هي البنفسجي والأزرق والأسود والأخضر.

 

ويعمل هاتف هواوي نوفا 9 برو بنظام تشغيل من النوع (HarmonyOS 2.0).

 

عيوب هواوي نوفا 9 برو

 

رغم أن هاتف Huawei Nova 9 Pro يحظى بالعديد من المميزات إلا أنه تم رصد بعض العيوب في الجهاز.

 

أبرز العيوب التي تم رصدها في هاتف هواوي نوفا 9 برو، هي كونه لا يدعم زيادة سعة التخزين الخارجية عن طريق بطاقة (MicroSD).

 

كما أن هاتف Huawei Nova 9 Pro، لا يحظى بدعم منفذ سماعة الأذن (3.5mm jack)، علاوة على عدم وجود سماعات "استريو".

 

مميزات هواوي نوفا 9 برو

 

رغم بعض العيوب القليلة في هاتف Huawei Nova 9 Pro، إلا أن يحظى بالعديد من المميزات، أبرزها وجود شاشة كبيرة تغطى معظم واجهة الهاتف مع وجود ثقب للكاميرا الأمامية يسار الشاشة.

 

كاميرا هاتف هواوي نوفا 9 برو عالية الدقة ويمكنها التصوير بدقة (4K)، كما أن الهاتف يتميز بإمكانية دعم الشحن السريع بقوة 100 واط.

 

ويتميز هاتف  Huawei Nova 9 Pro، بوجود ماسح بصمة الإصبع مدمج في الشاشة.

 

سعر هاتف نوفا 9 برو

 

يأتي هاتف Huawei Nova 9 Pro بسعر 540 دولارا، أما سعره في مصر فيبلغ نحو 8900 جنيه مصري.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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