- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هواوي نوفا 9 برو.. سعر ومواصفات "وحش" الفئة المتوسطة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هواوي نوفا 9 برو.. سعر ومواصفات وحش الفئة المتوسطة
الأحد 26 سبتمبر 2021
الخليج 365
حافظت شركة هواوي الصينية على تواجدها في سوق هواتف الفئة المتوسطة بأيقونتها هواوي نوفا 9 برو، والذي يتميز بشاشة كبيرة الحجم.
مواصفات هواوي نوفا 9 برو
يأتي هاتف هواوي Huawei Nova 9 Pro، بالعديد من المواصفات التي تجعله من أفضل هواتف الفئة المتوسطة، يأتي في مقدمتها شاشة بمعدل 120 هرتز، تبلغ مساحتها 6.72 بوصة من النوع (OLED)، بدقة (1236x2676) بيكسل (+FHD)
ووفقا لموقع "gsmarena"، يأتي الهاتف هواوي نوفا 9 برو، بذاكرة داخلية 128 و256 جيجابايت، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجابايت.
ويتميز الهاتف Huawei Nova 9 Pro، ببطارية سعتها 4 آلاف مللي أمبير، ومعالج من النوع (Snapdragon 778G 4G).
أما الكاميرا الخلفية لهاتف هواوي نوفا 9 برو، فهي رباعية (50 - 8 - 2 - 2) ميجابيكسل، والكامير الأمامية مزدوجة (32 - 32) ميجابيكسل.
واقتنص هاتف هواوي لقب "وحش" الفئة المتوسطة من قبل الخبراء، نظرا لما يتميز به من قدرات عالية وسط هذه الفئة.
وتقدم هواوي هاتفها Huawei Nova 9 Pro بأربعة ألوان هي البنفسجي والأزرق والأسود والأخضر.
ويعمل هاتف هواوي نوفا 9 برو بنظام تشغيل من النوع (HarmonyOS 2.0).
عيوب هواوي نوفا 9 برو
رغم أن هاتف Huawei Nova 9 Pro يحظى بالعديد من المميزات إلا أنه تم رصد بعض العيوب في الجهاز.
أبرز العيوب التي تم رصدها في هاتف هواوي نوفا 9 برو، هي كونه لا يدعم زيادة سعة التخزين الخارجية عن طريق بطاقة (MicroSD).
كما أن هاتف Huawei Nova 9 Pro، لا يحظى بدعم منفذ سماعة الأذن (3.5mm jack)، علاوة على عدم وجود سماعات "استريو".
مميزات هواوي نوفا 9 برو
رغم بعض العيوب القليلة في هاتف Huawei Nova 9 Pro، إلا أن يحظى بالعديد من المميزات، أبرزها وجود شاشة كبيرة تغطى معظم واجهة الهاتف مع وجود ثقب للكاميرا الأمامية يسار الشاشة.
كاميرا هاتف هواوي نوفا 9 برو عالية الدقة ويمكنها التصوير بدقة (4K)، كما أن الهاتف يتميز بإمكانية دعم الشحن السريع بقوة 100 واط.
ويتميز هاتف Huawei Nova 9 Pro، بوجود ماسح بصمة الإصبع مدمج في الشاشة.
سعر هاتف نوفا 9 برو
يأتي هاتف Huawei Nova 9 Pro بسعر 540 دولارا، أما سعره في مصر فيبلغ نحو 8900 جنيه مصري.