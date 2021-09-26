«التأمينات الاجتماعية»: اشتراك العاملين في «الوظائف المؤقتة» إلزامي

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت مؤسسة التأمينات الاجتماعية، مدى إمكانية اشتراك العاملين بالوظائف المؤقتة في نظام التأمينات الاجتماعية. وقالت التأمينات، عبر حسابها في “تويتر”، إن التسجيل إلزامي للعمال الذين تربطهم بصاحب العمل علاقة تعاقدية لأداء العمل بصورة رئيسة داخل المملكة مقابل أجر، أيًّا كانت طبيعة هذه العلاقة أو شكلها أو مدتها ومهما يكن مبلغ الأجر المدفوع أو نوعه.

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