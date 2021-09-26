شكرا لقرائتكم خبر عن أسهل طريقة لفحص أمان الروابط التي تصلك على «واتساب» قبل فتحها والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح الخبير التقني مساعد الشراري أسهل طريقة للكشف عن الروابط الخبيثة التي قد ترسلها البعض إلى حساباتك على تطبيقات التواصل على الهواتف الذكية مثل “واتساب” وغيرها، وتحتوي على فيروسات أو ملفات ضارة من أجل اختراقها.
وقال في مقطع على “تويتر”، أن الطريقة تتمثل في كتابة كلمة “SAVE WEB” على جوجل واضغط على أول رابط وستظهر صفحة بها العديد من الأيقونات.
وأبان أنه بعد وضع الرابط المراد التأكد منه سيظهر أيقونة باللون الأخضر وهذا معناه أن الرابط صحيح وآمن ، وفي حال ظهور الأيقونة بالأحمر فهذا معناه أنه رابط خبيث.
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