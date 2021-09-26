التعليم المصرية تكشف عدد أيام الحضور في المدارس خلال العام الدراسي المقبل 

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صحيفة الوطن، مساء اليوم السبت، عن الوزير المصري أن الدراسة حضورية في المدارس، وذلك مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

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وأكد طارق شوقي أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي الجديد، مع الإعلان عن تفاصيل المناهج الجديدة والتشديد على جميع المدارس بضرورة تسليم الكتب الدراسية للطلاب من اليوم الأول للدراسة، مفيدا بأن العام الدراسي الجديد 2021-2022، سيبدأ في التاسع من شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لجميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

وأوضح شوقي أنه تم التنبيه على جميع المدارس بضرورة تسجيل الحضور والغياب بداية من أول أيام الدراسة، مؤكدا أنه تم الإعلان عن تفاصيل منهج الصف الرابع الابتدائي الجديد، والذي يهتم بتنمية مهارات الطلاب على الفهم لمخرجات التعلم.

وشدد طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري، على أنه تم توفير منصات تعليمية مكثفة للتدريب على فهم المقررات الدراسية الجديدة.

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