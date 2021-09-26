وزير الخارجية المصري يكشف تفاصيل لقائه الأول معه نظيره السوري

دبي - محمود عبدالرازق - وذلك هو أول لقاء من نوعه بين وزيري خارجية البلدين منذ بدء الأزمة السورية عام 2011.

وقال الوزيرالمصري في مداخلة هاتفية خلال فضائية "ON" إنه التقى المقداد للتباحث حول سبل الخروج من الأزمة السورية "كون الشعب السوري وسوريا عزيزة علينا وما تعرض له من أضرار وقتل وتشريد وتدمير خلال العشر سنوات الماضية أمر يؤلم كل عربي".

وأوضح شكري، "بعد أن هدأت المعارك العسكرية يجب أن يكون لنا دور في التواصل بغية استكشاف الخطوات اللازمة للحفاظ على مقدرات الشعب السوري والخروج من هذه الأزمة واستعادة سوريا موقعها كطرف فاعل في الإطار العربي".

مشددا على أن "هذا بالتأكيد له عدة اعتبارات مرتبطة بقرارات مجلس الأمن والمجتمع الدولي".

وقال شكري إن "ما يعنينا الآن هو الامتثال لقرارات مجلس الأمن وأن يكون هناك تفاهم بين الدول الفاعلة والأطراف المؤثرة في أن تتطلع الحكومة السورية تجاه شعبها لخدمة مصالحهم وأن يعود النازحون من اللاجئين وهذه أمور يجب التعرف عليها من خلال رأي الحكومة السورية والأطراف الفاعلة".

​وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، عبر حسابه على تويتر، إن شكري استقبل المقداد بمقر البعثة المصرية في نيويورك، وذلك "للتباحث حول سبل إنهاء الأزمة في سوريا".

ومن جانبها قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية إن المقداد "أكد على أهمية العلاقات بين البلدين الشقيقين وخاصة في ظل الروابط التاريخية التي تجمعهما".

وأضافت أن المقداد "عرض للتطورات المتصلة بالأزمة في سوريا وأهمية تضافر كل الجهود لحلها واحترام سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها".

يمكنك متابعة المزيد من أخبار مصر اليوم مع سبوتنيك.