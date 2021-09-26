قائد عسكري إيراني يكشف عدد الدول المشاركة في حرب صدام حسين على بلاده

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ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، عن العميد سبهري أن إيران تعرضت بعد 19 شهرا من انتصار الثورة الإسلامية إلى حرب غير متكافئة، شنّها الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين "الحرب العراقية الإيرانية/الدفاع المقدس" بدعوى تمرير مآرب النظام البعثي في العراق.

وذكر العميد سبهري أن قوة الدفاع الجوي الإيرانية تمكنت طوال تلك الحرب، من التحكم بالمنطقة، وأمّنت ما يزيد عن مليوني رحلة جوية على مدى سنوات الحرب المفروضة (1980 - 1988)، مشيرا إلى أن جهود وتضحيات قوات الدفاع الجوي الإيرانية بدّدت أحلام النظام البعثي السابق.

ولفت القائد العسكري إلى أنه رغم الدعم اللوجستي والمالي والتكنولوجي الذي تلقاه نظام العراق السابق، مما يزيد عن 42 دولة، فإن الجيش الإيراني تمكن بفضل "الإيمان بالله والإرادة الراسخة من اجتياز الحرب مرفوعة الراس وتأمين البلاد والرفاه للشعب الإيراني الأبي" ـ على حد قوله.

وشدد العميد أبو الفضل سبهري على أن قوة الدفاع الجوي الإيرانية بلغت، في الفترة الراهنة، مرحلة الاكتفاء الذاتي في مجال إنتاج المنظومات الصاروخية، ونجحت في ضوء الأجهزة والمعدات المنتجة بأيد محلية بلوغ القوة الرادعة وضمان الأمن في البلاد.

نشبت الحرب العراقية الإيرانية أو كما يطلق عليها في العراق قديما "قادسية صدام"، وفي إيران بحرب "الدفاع المقدس" يوم 22 سبتمبر/ أيلول 1980، واستمرت حتى أغسطس/ آب 1988.

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