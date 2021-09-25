شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تنشر جداول الحصص الدراسية من الأسبوع الخامس لجميع المراحل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشرت وزارة التعليم جداول دروس الحصص اليومية للصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي من الأسبوع الخامس، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 3:30 عصرًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

كما نشرت وزارة التعليم، جداول دروس الحصص اليومية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي من الأسبوع الخامس، وكذلك حصص التربية الخاصة، وجدول دروس الحصص اليومية للصفوف الأول والثاني والثالث المتوسط من الأسبوع الخامس، عبر عين في بث مباشر من الساعة 7 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم.

ونشرت وزارة التعليم أيضا جدول الحصص للسنة الأولى المشتركة للمرحلة الثانوية من الأسبوع الخامس، عبر قنوات عين في بث مباشر من الساعة 7 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب، وكذلك جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الأول) من الأسبوع الخامس.