شكرا لقرائتكم خبر عن مشهد مروع.. انقلاب «جيب» أثناء «التطعيس» ونجاة شاب قفز من داخلها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد مروعة، للحظة انقلاب مركبة “جيب ربع” أثناء ممارسة قائدها التطعيس بأحد المناطق.

وظهر خلال المقطع، محاولة قائد المركبة صعود مرتفع رملي، إلا أنه فقد السيطرة على المركبة لتنقلب عدة مرات في مشهد مروّع.

وأثناء انقلاب المركبة سقط منها أحد الشبان، والذي يبدو أنه كان بجوار السائق أثناء ممارسته للتطعيس.

وظل الشاب يتدحرج على الرمال بعد سقوطه من المركبة وكانت تتسبب في إصابته، إلا أنه نجا بفضل الله.

يذكر أن الساعات الماضية شهدت أيضاانقلاب مركبة أثناء ممارسة قائدها التفحيطفي أحد الشوارع.

وأوضح المقطع المتداول بشكل واسع، أنه أثناء ممارسة قائد المركبة للتفحيط لم يتمكن من السيطرة على عجلة القيادة فانقلب على جانب المركبة، و يظهر كذلك ، هرولة مجموعة من الأشخاص نحو المركبة من أجل إقامتها في وضعها الطبيعي، وإنقاذ من بداخلها.

رابط فيديو التطعيس :