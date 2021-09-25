شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ الخضير يوضح كيفية التوفيق بين طلب الرزق والعمل من أجل الآخرة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد عضو هيئة كبار العلماء سابقاً عبد الكريم الخضير ، أن الإنسان فى الأصل مخلوق للعبادة ، لكن بما أن الدنيا لابد لها من القوت، جاء التوجيه الإلهي بقوله تعالى:” ولاتنسى نصيبك من الدنيا”.

وأضاف “الخضير”، أن الأمة كما وجهت بالعمل للأخرة فإنه لابد من عدم نسيان نصيب المسلم من الدنيا، لكن حال غالب الناس اليوم هو العكس، فأصبحت الدنيا أكبر الهموم، ونسي غالبهم نصيبهم من الآخرة، مع أن الآخرة لها النصيب الأوفر، بل هي الأصل.

وأكد أنه من المفترض أن يعبد المسلم الله بما شرعه عليه، ويطلب العلم الشرعي النافع، الذي يستطيع به أن يعبد الله سبحانه وتعالى.