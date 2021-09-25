شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حادث دهس الراقي «ابن عبيد».. أهالي الأفلاج يطالبون بإشارة مرورية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

طالب أهالي محافظة الأفلاج بوضع إشارة مرورية للحد من سرعة المركبات على أحد الطرق الرئيسية بعد وفاة أشهر الرقاة في المحافظة الشيخ فهد بن عبدالله النتيفات المعروف ب (ابن عبيد) رحمه الله في حادث دهس مروع أثناء عبوره الطريق.

وطالب المواطن “محمد الحبشان” ،محافظ الأفلاج ومدير مرور الأفلاج ورئيس بلدية الأفلاج بإشارة مرورية للحد من الحوادث المرورية.

وقال إن حادثة دهس الشيخ ابن عبيد رحمه الله وحوادث الدهس السابقة تؤكد ضرورة ما طالبنا به سابقاً من وجود إشارة مرورية على الطريق بشكل عاجل.

ونشر الحبشان، مقطع فيديو وثق من خلاله سرعة السيارات وعلق عليه بقوله “لاحظ خطر سرعة السيارات”.

يذكر أن الشيخ الراقي “ابن عبيد” تُوفي قبل أيام في حادث دهس بالطريق العام في محافظة الأفلاج ويعد الشيخ رحمه الله من أشهر الرقاة في المحافظة.

وباشرت الجهات الأمنية حادث الدهس بالطريق العام حيث داهمت مركبة مسرعة الراقي “ابن عبيد” أثناء عزمه عبور الطريق مترجلاً على قدميه.

يُذكر أن موقع الحادث يشهد عديداً من الحوادث الدورية التي راح ضحيتها عديدٌ من الأبرياء بسبب سرعة المركبات على الطريق.