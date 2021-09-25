وسط التزام بالإجراءات الاحترازية.. عودة الحياة إلى طبيعتها بالحرم النبوي (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول المغردون على موقع “تويتر” مقطع فيديو يظهر عودة الحياة إلى طبيعتها، قبل جائحة كورونا، بالمسجد النبوي الشريف . ويبين المقطع عودة الدروس العلمية حضورياً، وحلقات القرآن الكريم و حافظات ماء زمزم، وسط التزام تام بالإجراءات الاحترازية. وعقب انتشار فيروس كورونا، تم وقف الدروس العلمية حضورياَ وحلقات القرآن الكريم، تفادياَ لانتشار الوباء.

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