مطالبات سودانية بإعلان نتائج التحقيق مع المتورطين في محاولة الانقلاب الأخيرة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال صالح في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة في مقرها بالجهاز التشريعي لولاية الخرطوم مساء اليوم السبت "إننا في لجنة التفكيك لسنا ضد الجيش، فالجيش هو جيش البلاد ولا توجد دولة في العالم بلا جيش"، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وتابع صالح: "لكن لا بد من تفكيك وإعادة هيكلة وإصلاح المؤسسة العسكرية وإزالة عناصر النظام المباد من كافة مؤسسات القوات المسلحة وأجهزة الاستخبارات العامة".

وفي كلمته حيا صالح من وصفهم بـ"الشرفاء في القوات المسلحة الذين حرروا الفشقة"، مشيرا إلى أن الشعب السوداني وقف إلى جانب جيشه في عملية تحرير الأرض.

وكانت الحكومة السودانية، أعلنت الثلاثاء، الماضي، السيطرة على محاولة انقلابية فاشلة، قام بها عدد من ضباط الجيش، فيما أكدت المؤسسة العسكرية السودانية القبض على 40 ضابطا لمشاركتهم في الانقلاب، وأن الأوضاع تحت السيطرة.

وأعلن أيضا الجيش السوداني أن "القوات المسلحة أحبطت المحاولة الانقلابية والأوضاع تحت السيطرة تماما".

وفي السياق، صرح رئيس القسم القنصلي بالبعثة الدبلوماسية الروسية في الخرطوم، غيورغي أمبارتسوميان، لوكالة "سبوتنيك"، بأن السفارة الروسية في السودان اتخذت إجراءات أمنية إضافية بعد أنباء عن إحباط محاولة انقلاب في البلاد، مؤكدا أن الوضع في منطقة البعثة الدبلوماسية هادئ.

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