التحالف العربي يعترض صاروخا باليستيا أطلق تجاه مدينة نجران بالسعودية

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وقال التحالف في بيان نقله التلفزيون الرسمي السعودي إن "المحاولات العدائية للحوثيين (أنصار الله) لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية متعمدة وعبثية".

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وأكد التحالف أنه شن عملية عسكرية لتدمير موقع عسكري بمحافظة الجوف اليمنية، تستخدمه جماعة أنصار الله في إطلاق الطائرات المسيرة المفخخة.

وأضاف التحالف أن "عملية الاستهداف شملت منصة الإطلاق وطائرات مسيرة وعربات إسناد ومشغلين".

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار عام 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها "أنصار الله"، أواخر 2014.

في المقابل، تنفذ "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.