بينيت يوجه رسالة للمشاركين في مؤتمر أربيل الداعي للتطبيع مع إسرائيل

دبي - محمود عبدالرازق - وقال بينيت في تغريدة بحسابه على تويتر أرفقها بصورة من المؤتمر: "اجتمعت أمس المئات من الشخصيات العامة العراقية، من السنة والشيعة، للمطالبة بالسلام مع إسرائيل".

وأضاف: "هذه دعوة تأتي من أسفل وليس من أعلى، من الشعب وليس من الحكومة، والاعتراف بالظلم التاريخي الذي تعرض له يهود العراق مهم بشكل خاص".

وختم رئيس الوزراء الإسرائيلي بمخاطبة المشاركين في مؤتمر أربيل: "إسرائيل تمد هي الأخرى يدها إليكم بالسلام".

وكان مؤتمر نظم في مدينة أربيل، مساء أمس، شارك فيه نحو 300 من زعماء العشائر العراقية سنة وشيعة، قد أثار ضجة واسعة في البلاد، وردود فعل غاضبة.

وأعلنت الرئاسات الثلاث (الجمهورية، الحكومة، البرلمان)، رفضها القاطع للتطبيع مع إسرائيل، مؤكدة أن اجتماع أربيل لا يمثل العراقيين بالمرة.

ولا ترتبط إسرائيل والعراق بعلاقات دبلوماسية، وفي أوائل عام 1991 أطلق الرئيس العراقي الراحل صدام حسين 43 صاروخا، تجاه إسرائيل، سقط معظمها على مدينة تل أبيب وأسفرت عن مقتل 14 إسرائيليا وإصابة 229 آخرين، وقام 222 إسرائيليا بحقن أنفسهم بمادة الأتروبين تحسبا لإطلاق صدام أسلحة كيماوية في هجماته.

للاطلاع على المزيد من أخبار إسرائيل اليوم عبر سبوتنيك