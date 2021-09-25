ضمك ثالث ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان

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الكويت - هبة التوبجي - الخليج – ابها
حقق نادي ضمك بمحافظة خميس مشيط بمنطقة عسير نتائج مميزه في انطلاقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2020/2021 حيث يحتل بعد نهاية الجولة السادسة المركز الثالث برصيد 11 نقطة متأخراً عن الاتحاد المتصدر بفارق نقطتين والهلال الوصيف بفارق الأهداف .
وحقق ضمك الفوز في ثلاث مباريات على الطائي والفيصلي وأبها فيما تعادل مع الأهلي والشباب وخسر أول مبارياته في افتتاحيه الموسم أمام النصر .
وسجل هجوم ضمك 9 أهداف فيما استقبلت شباكة 7 أهداف منها أربعه من نادي النصر .
ترتب فرق دوري الأمير محمد بن سلمان بعد الجولة السادسة :
1- الاتحاد 13 نقطة
2- الهلال 11 نقطه
3- ضمك 11 نقطه
4- الفيحاء 10 نقاط
5- الرائد 10 نقاط
6- الفيصلي 10 نقاط
7- النصر 9 نقاط
8- الفتح 8 نقاط
9- الحزم 8 نقاط
10- الشباب 6 نقاط
11- الاتفاق 6 نقاط
12- الاهلي 5 نقاط
13- الباطن 5 نقاط
14- الطائي 4 نقاط
15- ابها 4 نقاط
16- التعاون 3 نقاط