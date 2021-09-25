ضمك ثالث ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – ابها

حقق نادي ضمك بمحافظة خميس مشيط بمنطقة عسير نتائج مميزه في انطلاقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2020/2021 حيث يحتل بعد نهاية الجولة السادسة المركز الثالث برصيد 11 نقطة متأخراً عن الاتحاد المتصدر بفارق نقطتين والهلال الوصيف بفارق الأهداف .

وحقق ضمك الفوز في ثلاث مباريات على الطائي والفيصلي وأبها فيما تعادل مع الأهلي والشباب وخسر أول مبارياته في افتتاحيه الموسم أمام النصر .

وسجل هجوم ضمك 9 أهداف فيما استقبلت شباكة 7 أهداف منها أربعه من نادي النصر .

ترتب فرق دوري الأمير محمد بن سلمان بعد الجولة السادسة :

1- الاتحاد 13 نقطة

2- الهلال 11 نقطه

3- ضمك 11 نقطه

4- الفيحاء 10 نقاط

5- الرائد 10 نقاط

6- الفيصلي 10 نقاط

7- النصر 9 نقاط

8- الفتح 8 نقاط

9- الحزم 8 نقاط

10- الشباب 6 نقاط

11- الاتفاق 6 نقاط

12- الاهلي 5 نقاط

13- الباطن 5 نقاط

14- الطائي 4 نقاط

15- ابها 4 نقاط

16- التعاون 3 نقاط