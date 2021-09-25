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ضمك ثالث ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان

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صحيفة الخليج الالكترونيه 0 تبليغ

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الكويت - هبة التوبجي - الخليج – ابها

حقق نادي ضمك بمحافظة خميس مشيط بمنطقة عسير نتائج مميزه في انطلاقة دوري الأمير للمحترفين للموسم الرياضي 2020/2021 حيث يحتل بعد نهاية الجولة السادسة المركز الثالث برصيد 11 نقطة متأخراً عن الاتحاد المتصدر بفارق نقطتين  والهلال الوصيف بفارق الأهداف .

وحقق ضمك  الفوز في ثلاث مباريات على  الطائي والفيصلي وأبها فيما تعادل مع الأهلي والشباب وخسر أول مبارياته في افتتاحيه الموسم أمام النصر .

وسجل هجوم ضمك 9 أهداف فيما استقبلت شباكة 7 أهداف منها أربعه من نادي النصر .

ترتب فرق دوري الأمير محمد بن سلمان بعد الجولة السادسة :

1- الاتحاد  13 نقطة

2- الهلال   11 نقطه

3- ضمك    11 نقطه

4- الفيحاء  10 نقاط

5- الرائد     10 نقاط

6- الفيصلي 10 نقاط

7- النصر  9 نقاط

8- الفتح    8 نقاط

9- الحزم    8 نقاط

10- الشباب 6 نقاط

11- الاتفاق 6 نقاط

12- الاهلي 5 نقاط

13- الباطن 5 نقاط

14- الطائي 4 نقاط

15- ابها    4 نقاط

16- التعاون 3 نقاط

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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