شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أسبوعين.. «الحقيل» يتوقع حالة مطرية على المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع الباحث في الطقس والمناخ وليد سليمان الحقيل حالة مطرية على المملكة خلال الأسبوعين المقبلين.

وقال الحقيل، في تغريدة عبر حسابه الرسمي “تويتر”: “بحمد الله لا زالت الأمور مبشرة بحالة مطرية جميلة خلال الـ 14 يوما القادمة”، مضيفا : “تبدأ الحالة الجوية، من جهة عمان والإمارات واليمن ثم المرتفعات الجنوبية ثم الربع الخالي ثم بقية المناطق”.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مازالت مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها.

كما توقعت الأرصاد، استمرار تأثير الرياح النشطة على الأجزاء الساحلية من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة.