شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام 122 فلبينيا بعد محاضرة دعوية في «بقيق» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

انتشر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، يظهر إسلام عشرات المقيمين من الجنسية الفلبينية، عقب محاضرة دعوية في محافظة بقيق.

وبحسب ما تم تداوله، فقد أعلن 122 مقيماً فلبينياً إسلامهم ، أمس الجمعة، في محافظة بقيق بعد محاضرة للداعية الشيخ محمد السبيعي.

وأعرب رواد ونشطاء “تويتر” عن سعادتهم لما وصفوه بالبشرى، قائلين :” هنيئاً لهم ولمن دعاهم، نسأل الله أن يثبتهم على الحق”.

وعلق أحد النشطاء قائلاً :” والله أجمل مقطع شفته اليوم؛ كل شوي أعيده، هنيئا له هذا الأجر، الله يكتب أجره، الله يعز الإسلام والمسلمين”.