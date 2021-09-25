شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة لانجلاء الجائحة.. «المدينة» تسجل 3 حالات فقط بكورونا منذ أشهر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

سجلت منطقة المدينة المنورة اليوم السبت، ثلاث حالات فقط بفيروس كورونا، حالتين في المدينة المنورة، وحالة واحدة في ينبع، ولم يتم تسجيل أي حالات في بقية محافظات المنطقة.

وتعكس هذه المؤشرات بشرى سارة لانجلاء الجائحة، بمشيئة الله تعالى، مع قيام العديد من الدول برفع القيود تدريجيا.

رفع القيود عالميا

واليوم أعلنت سفارة المملكة بالنرويج، أن السلطات النرويجية قررت فتح كامل للحدود وإلغاء إجراءات كورونا.

وأعلنت سفارة المملكة في النرويج، اليوم السبت، أن حكومة النرويج قررت فتح الحدود بشكل كامل بدءاً من اليوم السبت.

وأضافت السفارة، عبر حسابها في “تويتر”، أن القرار تضمن أيضا إلغاء جميع القواعد والإجراءات الاحترازية مع البقاء على نظام الحجر المنزلي للمصابين.

وقالت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة النرويج، آمال يحيى المعلمي في بيان عبر “تويتر”، إن الحكومة النرویجیة أعلنت عن فتح الحدود بشكل كامل اعتباراً من اليوم السبت الموافق 25 سبتمبر 2021م، وإلغاء جميع القواعد والإجراءات الاحترازية مع الإبقاء على نظام الحجر المنزلي للمصابين.

جهود لمواجهة كورونا

وأشارت المعلمي إلى أنه سيتم تفعيل نظام TISK الذي يعتمد على الفحص الذاتي والحجر الصحي والإبلاغ في حال الإصابة بالعدوى.

يأتي ذلك فيما الخليج 365 المملكة جهودها على كافة الأصعدة لتوفير اللقاحات الآمنة للمواطن والمقيم ، وتدعم التدابير اللازمة للحد من انتشار الفيروس.

تراجع مؤشرات الوباء

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم تسجيل (39) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (6) حالات وفيات رحمهم الله.

وأضافت أنه تم أيضا تسجيل (50) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (535,892) حالة ولله الحمد، في مؤشر على تراجع حالات الإصابة وزيادة حالات التعافي.