شكرا لقرائتكم خبر عن صورة نادرة للحرم المكي وصحن المطاف يعود تاريخها لـ 1366 هـ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول مغردون على موقع “تويتر” صورة نادرة للحرم المكي الشريف تم التقاطها قبل 77 عام تقريباً. وتوضح الصورة المتداول التي التقطت عام 1366 هـ، الحرم المكي وصحن المطاف ومبنى بئر زمزم وباب بني شيبة ومقام إبراهيم عليه السلام.

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