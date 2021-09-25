شكرا لقرائتكم خبر عن اندلاع حريق بمردم الطائف.. ماذا حدث ؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت أمانة الطائف، أنه لم تتم أي أعمال تخريبية في مردم الطائف بحي النسيم، وأنه يتم متابعته بصفة دورية من قبل الفرق الميدانية.

وأضافت أن الحريق المصور في مقطع الفيديو الذي تم تداوله، قام به مجهولون، حيث عمدوا إلى حرق إطارات سيارات قديمة في إحدى الأراضي البيضاء.

ونوهت أنها تفاعلت مع الحدث بتمهيد الطريق الموصل لموقع الحادثة لتتمكن فرق الدفاع المدني من إخماد الحريق.

يذكر أن مقطع فيديو كان قد تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، نوّه إلى حريق اندلع في مردم الطائف.