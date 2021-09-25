تفاصيل أكبر حملة تطعيم ضد فيروس كوورنا في التاريخ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تجرى حاليا أكبر حملة تطعيم في التاريخ، حيث جرى إعطاء أكثر من 1ر6 مليار جرعة من لقاحات مضادة لفيروس كورونا في 184 دولة.



وذلك وفقا لبيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء وأحدث معدل هو إعطاء نحو 9ر27 مليون جرعة في اليوم.

وفي الولايات المتحدة جرى إعطاء 389 مليون جرعة حتى الآن، وفي الأسبوع الماضي، جرى إعطاء ما متوسطه 683 ألفا و446 جرعة في اليوم.

وتم إعطاء 1ر6 مليار جرعة، وهو ما يكفي للتطعيم الكامل لـ 7ر39 % من التعداد العالمي للسكان.

وجاءت دولة الإمارات في صدارة الدول عالميا في نسبة الحاصلين على لقاح "كوفيد-19" لكل 100 شخص بالكامل في الدولة حتى 12 سبتمبر/ أيلول الجاري وذلك بحسب موقع Our World in Data إذ كان ترتيبها الثاني على مستوى العالم كما حصلت الدولة على المرتبة الأولى عالمياً في قائمة الدول الأكثر تطعيماً لجرعة واحدة على الأقل للفترة نفسها.