نساء عربيات ينددن بالعنف في مظاهرة أمام منزل وزير الأمن الإسرائيلي... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية بأن نحو 120 امرأة تظاهرن في مدينة كوخاف يائير وسط إسرائيل حيث يعيش بارليف، احتجاجا على عدم معالجة الجريمة في المجتمع العربي.

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وجاءت المظاهرة بعد عطلة نهاية الأسبوع التي استمرت فيها أعمال العنف في المدن والبلدات العربية، مع مقتل شخصين وإصابات خطيرة في حوادث إطلاق نار.

وقادت الاحتجاج أمهات القتلى من المجتمع العربي، اللاتي دعين إلى اتخاذ إجراءات ضد العنف الذي أودى بالفعل حتى الآن بحياة 97 إسرائيليا عربيا هذا العام.

من جانبها قالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، إنه من المتوقع أن يلتقي الوزير الإسرائيلي بالأمهات الثكالى واللواتي تطالبن بتشديد العقوبة، وفك رموز جرائم القتل التي راح ضحيتها أبناؤهن.

ورغم وعود الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بالعمل على التصدي للعنف والجريمة في المجتمع العربي، إلا أن حوادث القتل لا تزال تقع بوتيرة متسارعة وسط فوضى انتشار السلاح في المدن والبلدات العربية داخل إسرائيل.

يشار إلى أن عدد السكان العرب في إسرائيل وصل بحسب إحصائية رسمية نشرت في أبريل/نيسان الماضي إلى مليون و966 ألف أي حوالي 21% من إجمالي السكان البالغ عددهم 9 ملايين و327 ألف نسمة.

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