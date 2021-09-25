شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شاب اختناقا أثناء سحبه للبنزين بأنبوب بلاستيكى من خزان وقود فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى شاب سورى إثر ابتلاعه كمية من البنزين الذى كان سحبه من خزان وقود سيارته بواسطة أنبوب بلاستيكى، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية اليوم السبت، وقالت الوكالة إن الشاب توفى في بلدة بحنين الواقعة شمالى لبنان فى المستشفى الذى نقل إليه، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

ولم تفصح الوكالة عن مزيد من التفاصيل، مكتفية بالإشارة إلى أن عناصر من القوى الأمنية حضروا إلى المكان وفتحوا تحقيقا بالحادث.

ويشهد لبنان نقصا حادا في الوقود، ما دفع العامة إلى تخزين البنزين واللجوء إلى البائعين في السوق السوداء، بينما اضطرت كثير من المؤسسات التجارية بالبلاد إلى غلق أبوابها.

وفي خضم هذا النقص، يباع البنزين في الشارع بعبوات بلاستيكية، كما تفشى تهريب المحروقات إلى سوريا المجاورة، سواء في مركبات خاصة أو في شاحنات.

وتدهور الوضع على نحو خطير خلال الأشهر الماضية، لاسيما بعد أن قرر مصرف لبنان إنهاء دعم منتجات الوقود، وباتت أسعار المحروقات أعلى بـ10 مرات مما كانت عليه العام الماضي.

يذكرأن، حذرت مؤسسة كهرباء لبنان (المسئولة عن إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية على كافة الأراضي اللبنانية) من وجود مخاطر عالية من الوصول إلى الانقطاع العام والشامل للكهرباء عن كافة البلاد في أواخر شهر سبتمبر الجاري، وذلك بعد نفاد كامل مخزون المحروقات لديها أو عدم التمكن من تأمين استقرار وثبات الشبكة الكهربائية، في ظل إنتاج لا يتعدى 500 ميجاوات.