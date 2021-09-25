وافد يتحرش بالنساء في جدة.. والأمن يطيح به (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح المتحدث الرسمي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم السبت، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم التحرش وتعقب مرتكبيها بشرطة منطقة مكة المكرمة أسفرت عن القبض على مقيم من الجنسية المصرية في العقد الرابع من العمر لارتكابه جريمة التحرش بالنساء في عدد من الأماكن العامة في محافظة جدة وتوثيق ذلك.
وأضاف متحدث شرطة منطقة مكة المكرمة، أنه جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى فرع لنيابة العامة.
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