شكرا لقرائتكم خبر عن مقطع متداول لشخص يمارس التفحيط في أحد الشوارع .. وهذه العقوبة في انتظاره والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر”، مقطع فيديو يظهر انقلاب سيارة لشخص للتفحيط في أحد المقاطع.
وأوضح المقطع المتداول بشكل واسع، أنه أثناء ممارسة قائد المركبة للتفحيط لم يتمكن من السيطرة على عجلة القيادة فانقلب على جانب المركبة، و يظهر كذلك ، هرولة مجموعة من الأشخاص نحو المركبة من أجل إقامتها في وضعها الطبيعي، وإنقاذ من بداخلها.
جدير بالذكر أن المديرية العامة للمرور، حددت عقوبة التحرك بالمركبة بسرعة عالية بحيث تحدث الإطارات صوتًا عاليًا وهي الغرامة مالية تتراوح ما بين 150 و300 ريال.
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