شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إطلاق «آيفون 13».. 6 خطوات بسيطة تنقل بها بيانات هاتفك القديم لـ«الجديد» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف الخبير التقني عبدالله السبع طريقة نقل البيانات من الآيفون القديم إلى الآيفون الجديد، بمناسبة إطلاق هاتف آيفون 13 الجديد.

وقال عبدالله السبع، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، إنه يتم نقل البيانات من الهاتف القديم للجديد من خلال الخطوات التالية:

1- يتم تقريب الهاتفين من بعضهما البعض.

2- ربط الهاتفين بالشاحن الاحتياطي.

3- ستظهر أيقونة الإعداد السريع على الآيفون القديم؛ اضغط عليها.

4- سيظهر كود على الشاشة في الآيفون الجديد.

5- بعدها تدخل رقمك السري.

6- ثم تتبع الخطوات ليتم نقل البيانات بين الهاتفين.