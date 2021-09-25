تطبيق جديد لخداع أنظمة التعرف على الوجوه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 سبتمبر 2021

طور باحثون تطبيقاً للذكاء الاصطناعي يُظهر للمستخدمين أين يجب تطبيق مساحيق التجميل لخداع خوارزميات التعرف على الوجوه.



واختبر باحثون من جامعة بن غوريون مخططهم مقابل ArcFace وهو نموذج للتعلم الآلي يأخذ صورتين للوجه ويحدد احتمالية كونهما لنفس الشخص. واستخدم الفريق 20 متطوعًا (10 رجال و10 نساء) في بيئة حقيقية باستخدام كاميرتين ومجموعة متنوعة من ظروف الإضاءة وزوايا التصوير.

وقام المشاركون الذين كانوا يضعون مساحيق التجميل على النحو الموصى به في البرنامج، بخداع النظام بنسبة 98.8% من المرات. وعادة ما يستطيع ArcFace اكتشاف الوجوه بدقة 47.6%، ولكن هذا الرقم انخفض إلى 1.2% مع وضع المكياج. وقال الباحثون إن ذلك أقل من عتبة معقولة لبيئة تشغيلية واقعية.

وتبحث برامج التعرف على الوجوه في أجزاء وجه الشخص الأكثر تحديدًا، وحاولت عالمة البيانات نيتزان غويتا وفريقها تقليد هذا النهج، ثم تحديد كيفية تغيير هذه الميزة الفريدة بمهارة دون لفت الانتباه كثيرا.

وطور برنامج الذكاء الاصطناعي خريطة حرارية رقمية لوجه المشاركين، مع إبراز المناطق التي من المحتمل أن ترتبط بها أنظمة التعرف على الوجوه على أنها قابلة للتحديد بشكل كبير، ثم أشار إسقاط رقمي للمكياج إلى مكان وضع المكياج لتغيير ملامح وجه الشخص.

وقالت ماريان هاردي، الأستاذة في كلية إدارة الأعمال بجامعة دورهام لمجلة نيو ساينتست "قد يصبح تحديد ملامح الوجه أكثر من مجرد اتجاه على تيك توك، وقد يكون هذا المكياج هو الموجة التالية لحماية خصوصية الفرد في الأماكن العامة من أنظمة التعرف التلقائي على الوجه".

ووفقاً للدراسة، فإن وضع المكياج خفض معدل نجاح أنظمة التعرف على الوجوه من 42.6 بالمائة إلى 0.9 بالمائة بالنسبة للنساء، مقارنة بـ 52.5 بالمائة إلى 1.5 بالمائة عند الرجال، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.