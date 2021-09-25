مع اقترابه عيده الـ 97... قصة مصورة جديدة عن حياة جيمي كارتر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 سبتمبر 2021

تصدر خلال أيام قصة مصورة جديدة عن حياة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر قبل أن يبلغ عامه السابع والتسعين في أول أكتوبر (تشرين الأول).



وبذلك يعتبر الرئيس الديمقراطي الأسبق، الذي شغل منصب الرئاسة من عام 1977 إلى عام 1981، أحدث رمز ينضم إلى سلسلة القصص المصورة (بوليتيكال باور) "السلطة السياسية" التي تصدرها شركة تايدال ويف.

ويسرد الكتاب الذي سيُطرح يوم الأربعاء علاقة الحب التي بدأت قبل 75 عاماً بين جيمس إيرل كارتر جونيور وزوجته روزالين وكذلك رحلته إلى البيت الأبيض ورئاسته لفترة واحدة وذلك من خلال رسوم للفنان مارتن جيمينيز.

وقال مايكل فريزل كاتب القصة في بيان "قلة من الرؤساء تحظى بسيرة إيجابية في الصحافة بعد انتهاء فترة الرئاسة، لكن حياة جيمي كارتر بعد الرئاسة تميزت بالخدمة دون فتور وبالتفاني للبلد الذي يحبه. وتبرهن إسهاماته الخيرية على أنه قائد وخادم حقيقي بكل معنى الكلمة".

وتنتج شركة تايدال ويف قصصاً عن السياسيين منذ أكثر من 11 عاماً ومن بينهم الرئيس الحالي جو بايدن ورؤساء سابقون مثل دونالد ترامب وباراك أوباما وجورج دبليو بوش وبيل كلينتون ورونالد ريجان وريتشارد نيكسون.