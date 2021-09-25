أوكسفورد وكمبريدج تفقدان المركز الأول بين الجامعات البريطانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 سبتمبر 2021

لأول مرة على الإطلاق، لم تتصدر أي من الجامعتين المرموقتين في المملكة المتحدة أوكسفورد، وكمبريدج تصنيفاً، من قبل صحيفة "تايمز أوف لندن"، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء، أمس الجمعة.



واحتلت جامعة سانت اندروز ، أقدم جامعة في اسكتلندا، الصدارة في التصنيف، الذي نشر اليوم الجمعة.

وتأسست الجامعة في 1413 في شمال ادنبره، وهي الجامعة التي التقى فيها الأمير ويليام بزوجته كات، دوقة كمبريدج، وتحظى بشعبية لدى الطلاب الدوليين.

وجاءت أوكسفورد، وكمبريدج في المركزين الثاني والثالث، على التوالي، متخلفة عن نقاط القوة النسبية لجامعة سانت أندروز، في مجالات إرضاء الطلاب، ومعدلات إتمام الدرجة، وقبول أفضل الطلاب المؤهلين، حسب تحليل "دليل الجامعة الجيد" لصحيفة "تايمز".