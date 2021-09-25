شكرا لقرائتكم خبر عن ميقاتي يبحث مع وزير شئون الشرق الأوسط البريطاني العلاقات الثنائية بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الاوسط وشمال إفريقيا جيمس كلفرلي، العلاقات الثنائية بين البلدين، اليوم في مقر إقامته في لندن، في حضور سفير لبنان لدى المملكة المتحدة رامي مرتضى.

وجرى خلال اللقاء بحث احتياجات لبنان في هذه الأوقات الصعبة ودور بريطانيا في دعمه ومساندته، ومواكبتها لخطة النهوض الاقتصادي التي تعمل عليها الحكومة.