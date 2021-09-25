شكرا لقرائتكم خبر عن مواطنان يحصلان على براءة اختراع أمريكية في التحكم بالهواتف أثناء القيادة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكن مواطنان من الحصول على براءة اختراع تمكن قائدي المركبات من التحكم بالهواتف من دون وقوع حوادث.

ونجح الدكتور فهد السلمي الأستاذ المشارك في جامعة الملك عبدالعزيز والدكتورة ندى الرحيلي الأستاذ المساعد في جامعة القصيم، من الحصول على براءة اختراع أمريكية للتحكم بالهواتف أثناء قيادة المركبة.

وأوضح السلمي في مداخلة مع “الإخبارية” إن الاختراع هو طريقة للتحكم بالهواتف الذكية للسائقين أثناء قيادة المركبة، مما يقلل من الحوادث المرورية، فوفقًا للإحصائيات في عام 2000 كان السبب الرئيس في الحوادث هو السرعة.

ولفت إلى أن أنه في عام 2020 كان السبب الرئيسي في الحوادث هو استخدام الهواتف أثناء القيادة؛ بسبب الاستخدام السيء لها، وهو الأمر الذي حفزه للتفكير في هذا الابتكار.