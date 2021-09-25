بركان جزر الكناري يدخل أعنف مراحله.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تدفقت أنهار من الحمم من داخل بركان كومبري فييخا واندفعت من فوهته مساء في جزيرة لا بالما الإسبانية.



وأغلقت السلطات المطار مع زيادة شدة الثوران الذي دخل أعنف مراحله حتى الآن.

ومنذ أن بدأ ثوران البركان السبت الماضي تدفقت آلاف الأطنان من الحمم منه ودمرت مئات المنازل وأجبرت قرابة 6 آلاف شخص على النزوح.

وقالت السلطات، السبت، إنه لن يتسنى لنحو 160 شخصا أجلتهم من 3 بلدات أخرى أمس الجمعة العودة إلى منازلهم لجمع متعلقاتهم بسبب "تطور الحالة الطارئة المتعلقة بالبركان".

وقال خبراء إن البركان دخل مرحلة انفجار جديدة.

وذكرت هيئة الطوارئ في بيان مساء الجمعة: "سجلت قياسات مراقبة البركان التي نجريها منذ بداية الثوران أعلى نشاط للطاقة حتى الآن بعد ظهر الجمعة".

وقالت شركة أينا التي تدير المطارات الإسبانية، السبت، إنها أغلقت مطار الجزيرة.

وجزيرة لا بالما هي واحدة من أرخبيل جزر الكناري.

ولم يسفر ثوران البركان حتى الآن عن إصابات خطيرة أو وفيات، لكن 15% من محصول الموز ذي الأهمية الاقتصادية للجزيرة مهدد بالتلف وهو ما يهدد بدوره آلاف الوظائف.