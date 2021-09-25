خبير: ليس هناك اتفاق رسمي بين طهران وبغداد لنزع سلاح الفصائل الكردية

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح الشمري في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، أن ما حدث هو تفاهمات إيرانية عراقية بألا تكون الأراضي العراقية مصدر لتهديد الأمن القومي لجيرانها.

© AFP 2021 / -

وأشار إلى أن الحكومة العراقية أكدت أن بغداد لن تسمح لأي جهة أياً كانت أن تستخدم الأراضي العراقية لزعزعة استقرار دول الجوار.

وأضاف أنه من المتوقع أن تذهب الحكومة العراقية في هذا الصدد أولاً نحو إقليم كردستان على اعتبار الجغرافيا التي تتواجد بها هذه الفصائل أو هذه الجماعات لعقد حوارات سريعة.

وتابع قائلا "الأمر الآخر هو التنسيق عالي المستوى لضبط الحدود ما بينالعراق من جهة وإيران من جهةٍ أخرى، أما الحديث عن اتفاق سريع أو مذكرة تفاهم فلا وجود لهذا الموضوع حتى الآن".

وكان وزير الأمن الإيراني، إسماعيل خطيب، قد صرح في وقت سابق بأن طهران توصلت لتفاهمات مع بغداد لنزع سلاح الفصائل المسلحة الكردية المناوئة لإيران في أسرع وقت.

وأكد خطيب أن أي عمل لزعزعة الأمن والاستقرار في إيران سيواجه برد قوي وهجومي من قبل القوات الإيرانية.

تابع أخبار إيران مع سبوتنيك.