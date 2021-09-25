الارشيف / اخبار الخليج

خبير: ليس هناك اتفاق رسمي بين طهران وبغداد لنزع سلاح الفصائل الكردية

0 نشر
0 تبليغ

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح الشمري في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، أن ما حدث هو تفاهمات إيرانية عراقية بألا تكون الأراضي العراقية مصدر لتهديد الأمن القومي لجيرانها.

© AFP 2021 / -

وأشار إلى أن الحكومة العراقية أكدت أن بغداد لن تسمح لأي جهة أياً كانت أن تستخدم الأراضي العراقية لزعزعة استقرار دول الجوار.

وأضاف أنه من المتوقع أن تذهب الحكومة العراقية في هذا الصدد أولاً نحو إقليم كردستان على اعتبار الجغرافيا التي تتواجد بها هذه الفصائل أو هذه الجماعات لعقد حوارات سريعة.

وتابع قائلا "الأمر الآخر هو التنسيق عالي المستوى لضبط الحدود ما بينالعراق من جهة وإيران من جهةٍ أخرى، أما الحديث عن اتفاق سريع أو مذكرة تفاهم فلا وجود لهذا الموضوع حتى الآن".

وكان وزير الأمن الإيراني، إسماعيل خطيب، قد صرح في وقت سابق بأن طهران توصلت لتفاهمات مع بغداد لنزع سلاح الفصائل المسلحة الكردية المناوئة لإيران في أسرع وقت.

وأكد خطيب أن أي عمل لزعزعة الأمن والاستقرار في إيران سيواجه برد قوي وهجومي من قبل القوات الإيرانية.

تابع أخبار إيران مع سبوتنيك.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا